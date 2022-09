Rozdiel medzi prvou a druhou ligou? Mediálny záujem, vraví tréner nezdolaného nováčika

Ak by sme sa pred začiatkom ročníka 2022/2023 opýtali futbalových znalcov, ktorý tím bude po deviatich kolách najvyššej súťaže stále bez prehry, asi by odzneli kluby ako Slovan Bratislava, Spartak Trnava či DAC Dunajská Streda.

Po deviatich kolách je Podbrezová jediným mužstvom bez prehry. Pre mnohých je to prekvapenie. Prekvapilo to aj vás?

Pre mňa to je ťažká otázka. Rozhodne nepremýšľam o nejakých šnúrach a sériách. Veľmi sme si priali a všetko sme spravili pre to, aby sme sa vysporiadali s ťažkým začiatkom. Od začiatku sme chceli hrať tak, aby sme bodovali.

To, že to vyšlo takto, je aj mixom toho, že sme sa stretli s prvými štyrmi tímami ligy vtedy, keď ešte hrali v pohárovej Európe.

Postupne si na súťaž zvykáme, ale najpodstatnejšie je, že sme sa zlepšili v defenzíve. To je možno najdôležitejšie a dáva nám to pokoj aj do ďalšej práce.

V prvom kole ste privítali Slovan, ktorý nastúpil v pozmenenej zostave a zdolali ste ho 2:1. Po zápase ste povedali, že Slovanu ten výsledok neublíži a vám snáď pomôže. Naozaj bolo víťazstvo nad majstrom takou vzpruhou?