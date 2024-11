Slováci proti Estónsku bez viacerých opôr. Calzona nebude akceptovať žiadne poľavenie

SENEC. Utorkový zápas C-divízie Ligy národov už umiestnenie slovenských futbalistov v tabuľke 1. skupiny nijako nezmení, ale tréner Francesco Calzona od mužstva očakáva maximálny výkon. "Sokoli" si v záverečnom dueli roka zmerajú sily s Estónskom, úvodný výkop na Štadióne Antona Malatinského v Trnave je na programe o 20.45 h. Po sobotnej prehre vo Švédsku (1:2) majú Slováci istotu druhého miesta, ktoré znamená účasť v marcovej play off o postup. Calzona však prípadné poľavenie v úsilí rázne odmietol.

"Určite to nebudem akceptovať. Samozrejme, vieme, že z druhého miesta sa nepohneme, ale nenávidím, keď mužstvo ide do zápasu a nedá do toho sto percent. Pod mojím vedením dali hráči zo seba maximum prakticky vždy. Možno tu boli výkony nie podľa predstáv, ale som presvedčený, že vždy do toho dali maximum. Jediná vec, ktorá by ma nahnevala, by bolo, keby prišlo k nejakému uspokojeniu sa," uviedol taliansky kouč na pondelkovej tlačovej konferencii. VIDEO: Tomáš Suslov a Francesco Calzona pred zápasom s Estónskom

Rovnaké naladenie mal aj Tomáš Suslov, ktorý v septembri rozhodol o triumfe v Talline 1:0: "Motivácia je veľmi veľká, keďže je to reprezentačný zápas a v každom reprezentačnom zápase sa o niečo hrá. Ideme tam s jasným cieľom. Stretnutie chceme zvládnuť, berieme ho s plnou vážnosťou a určite chceme vyhrať." Dvadsaťdvaročný stredopoliar talianskej Verony pobaltského súpera nepodceňuje. "Určite to bude náročný zápas, keďže tam sme vyhrali len 1:0. Takže si myslím, že keď zajtra premeníme šance, ktoré sme mali v Estónsku, tak to môže byť jednoduchšie. Ale na druhej strane vieme, že musíme byť opatrní aj vzadu, lebo ak niečo podceníme, tak sa nám to môže vyplatiť."

Pri zostavení kádra sa musí Calzona vysporiadať s viacerými absenciami. Pre zranenia budú chýbať Peter Pekarík aj Ondrej Duda a kartové tresty si budú odpykávať Martin Dúbravka s Milanom Škriniarom. Dobrou správou však je, že tímu napokon budú k dispozícii Denis Vavro i Dávid Hancko. Prvý menovaný musel v Štokholme striedať na konci prvého polčasu a strelec jediného slovenského gólu dohrával s očividnými problémami. "Denis bude v poriadku a Dávid bude taktiež k dispozícii. Mal problémy s členkom, ale bude v pohode," potvrdil Calzona a priblížil aj stav Pekaríka s Dudom: "Peky potrebuje asi mesiac. Prvotné informácie boli miernejšie, ale potom mu urobili ďalšie vyšetrenia a má takisto natrhnutý sval ako Ondro."

zľava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona a futbalista Tomáš Suslov počas tlačovej konferencie (Autor: TASR)

Pre absenciu brankárskej jednotky bol medzi tri žrde dodatočne povolaný Dominik Takáč z bratislavského Slovana. Popri dvojici náhradníkov Marek Rodák a Dominik Greif sa Calzona o post v bránke neobával. Ku zmenám v poli však určite príde. "Šancu dostanú hráči, ktorí hrávali menej. Smerom k baráži však máme osem ohrozených hráčov, takže sa musíme pozrieť aj na to, keďže vieme, aké dôležité zápasy nás čakajú. Samozrejme, niekto z tých ohrozených musí hrať, lebo ich máme až osem," pripustil Talian. O tom, kto dostane v Škriniarovej neprítomnosti kapitánsku pásku, zatiaľ nerozhodol.

Situácia okolo zranení Suslova znepokojila, ale videl v nej aj pozitíva. "Určite to nie je nič príjemné, keď vám chýba toľko hráčov, ale ja osobne si myslím, že je lepšie, keď to prišlo teraz, ako by to malo byť v barážových zápasoch. Na druhej strane si myslím, že aj tí hráči, ktorí v poslednej dobe nehrávajú od začiatku, majú kvalitu na to, aby sme ten duel zvládli aj zajtra," povedal slovenský reprezentant, ktorý si za výkon vo Švédsku vyslúžil od trénera slová chvály. "Znamená to pre mňa veľa. Komunikoval so mnou v podstate ešte keď som bol v Groningene a snažil sa mi dať nejaké rady, ktoré som si zobral k sebe. Povedal som, že mu odovzdám na ihrisku všetko, takže som rád, že sa situácia zmenila a momentálne hrávam pravidelne," dodal Suslov.