Futbal oslavoval. Úspešným Bratislavčanom blahoželali aj Vittek a Škrtel

V strede poľa dostali najviac hlasov po Ružičkovi aj Marek Kabát (Pezinok - Cajla) a Lukáš Čemba (Inter Bratislava).

V trojčlennom útoku figurujú okrem Kubalu aj Juraj Miklušičák (Malacky) a Michal Maco (Most pri Bratislave).

Predsavzatie do roku 2023

Jedenástka roka bola slávnostným uzavretím aj toho kalendárneho, futbal teraz čaká zimná prestávka a prípravy na jarnú časť.

Aké má prezident zväzu predsavzatie pre bratislavský futbal do roku 2023?

„V prvom rade, nech je lepší ako rok 2022. Aby čo najviac ľudí športovalo, tešilo sa z futbalu a nech sa darí nielen bratislavským klubom, ale všetkým, na čele so slovenskou reprezentáciou.

Začiatkom roka by mala UEFA rozhodnúť, či sa uskutočnia majstrovstvá Európy do 21 rokov 2025 na Slovensku, čo by bola pre náš futbal fantázia. Národný futbalový štadión v Bratislave by bol určite jedným z ôsmich štadiónov na Slovensku, ktorý by privítal veľké talenty,“ uzavrel Jánošík.