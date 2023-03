Calzona sa dočkal. Luxembursko je minulosť, Slováci zdolali Bosnu a Hercegovinu

Kvalifikácia EURO 2024 - skupina J (Bratislava)

Známkovanie: Slovensko - Bosna a Hercegovina

Tabuľka skupiny J - kvalifikácia EURO 2024

Slováci nastúpili s dvoma zmenami v zostave v porovnaní so zápasom proti Luxembursku. Šatku na stopérskom poste nahradil Vavro a Suslova na krídle Mak. Hosťujúci tréner vsadil na rovnakých jedenásť hráčov z víťazného súboja s Islandom (3:0).

Slováci začali aktívne, Duda vybojoval priamy kop zo zaujímavej pozície a Hancko z neho vystrelil tesne nad bránu. Otvoriť skóre sa podarilo v 13. minúte Makovi. Proti ustupujúcim hráčom súpera si naviedol loptu až k hranici šestnástky a poslal ju neomylne k pravej žrdi - 1:0.

Ideálny vstup do zápasu, v ktorom domáci potrebovali dobrý výsledok ako soľ. Bosniakmi, ktorým fanúšikovia pripravili domáce prostredie, inkasovaný gól zamával a nevedeli sa dostať do tempa. Individuálne sa skúšal predrať do šance Dedič, ale narazil na sústredený obranný val.