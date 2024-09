Nezabudol, ako na Slovensku začal. Teraz to bude proti Azerbajdžanu iné, vraví Calzona

Kucka sledoval štvrtkový triumf v Estónsku z tribúny, keďže tréneri dopriali jeho kolenu čas na doliečenie. "Máme k dispozícii všetkých hráčov, trénoval aj Kuco. To ma veľmi teší, pretože je to dôležitý hráč tímu, ktorý má s ním väčšiu silu," zdôraznil Calzona.

Azerbajdžan je silný súper s rýchlym prechodom do útoku. Po zisku lopty je veľmi nebezpečný, preto si na to musíme dať pozor.

"Mohol to byť úplne iný zápas, ak by hráči Azerbajdžanu skórovali z penalty alebo iných šancí. Čaká nás silný súper, ktorý v uplynulej sezóne skončil v Lige národov pred nami. Musíme sa stopercentne koncentrovať.

Podobné to bolo aj pred dvoma rokmi. Netreba zabúdať na to, že v tíme Azerbajdžanu hrajú hráči vysokej úrovne. My musíme vždy hrať na víťazstvo a vychádzať to musí z kvalitnej hry. Azerbajdžan nedostáva veľa gólov, takže nás nečaká nič jednoduché," skonštatoval Calzona.

V čom sa Slováci zlepšili?

Pre talianskeho kormidelníka bol práve duel s Azerbajdžanom prvý na lavičke slovenskej reprezentácie. V septembri 2022 Slováci v zápase Ligy národov v Trnave prehrali 1:2 gólom Haghverdiho v nadstavenom čase.

"Bol to náš prvý spoločný zápas, v ktorom sme boli na začiatku budovania mužstva. Veľmi dobre si pamätám priebeh toho zápasu. Je veľká škoda, že sme vtedy dostali v nadstavenom čase gól na 1:2.

V nedeľu to bude v Košiciach úplne iný zápas. Musíme k nemu pristúpiť s plnou vážnosťou, pretože európsky futbal sa vyrovnáva," pripomenul Calzona.