Dvadsaťjednotka zdolala aj Dánsko. Výsledok zvýši sebavedomie hráčov, vraví Kentoš

/zdroj: futbalsfz.sk/:

Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "Na zápas sme sa dobre pripravili, chlapci podali dobrý výkon. V prvom polčase to bolo z našej strany viac o defenzíve, súper ukázal svoju kvalitu. My sme dobre zatvorili nebezpečné priestory a domácich sme nepúšťali do vyložených šancí.

V druhom polčase striedajúci hráči priniesli kvalitu aj do ofenzívy. Postupom času sme si vytvorili niekoľko veľmi dobrých gólových príležitostí a začali sme byť nebezpeční pred súperovou bránkou. Následne sme dvakrát skórovali a zápas dotiahli do víťazného konca.

S čím som nebol spokojný? So vstupom do druhého polčasu, v tejto fáze hry si súper vytvoril gólové príležitostí, ale brankár Belko nás podržal, čo bolo veľmi dôležité pre ďalší vývoj stretnutia. Celkovo som rád, že sme dali príležitosť všetkým hráčom z kádra a videli sme ich v tejto náročnej konfrontácii.

Tento výsledok pozitívne podporí proces postupného budovania nášho herného štýlu a zvýši sebavedomie hráčov."