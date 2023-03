Devätnástke chýbal jeden gól. Chlapci išli na krv, vraví tréner

BRATISLAVA. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov boli blízko k účasti na majstrovstvách Európy hráčov tejto vekovej kategórie, no ani víťazstvo 3:1 nad Estóncami v záverečnom dueli turnaja 5. skupiny druhej časti kvalifikácie v írskom Waterforde im na postup nestačilo.

V druhom polčase sme udreli gólmi a viedli sme 2:0. V tej chvíli sme potrebovali streliť na postup na ME ešte jeden, preto sme hrali vo veľmi vysokom pozičnom postavení. Z odrazenej lopty po štandardnej situácii nám súper ušiel a z brejku znížil.

"Odohrali sme výborný zápas, hrali sme rýchlo a s chuťou. Hoci súper sa stiahol do nízkeho organizovaného bloku, robili sme mu našou kvalitou v kombinácii problémy. Držali sme vysoké tempo, chceli sme Estóncov trpezlivou hrou unaviť.

Mladí Slováci v predošlých zápasoch remizovali s Grékmi 1:1 a zdolali Írov 2:1, no v skupine skončili druhí so siedmimi bodmi a s celkovým skóre 6:3. Gréci nazbierali tiež sedem bodov a zaznamenali skóre 5:1.

Sedemnástka inkasovala desať gólov

Slovenskí futbalisti do 17 rokov nezvládli ani tretí zápas turnaja 5. skupiny druhej časti kvalifikácie o postup na ME 2023 v portugalskej Penalve do Castelo, po prehrách s domácimi rovesníkmi (0:2) a Čechmi (0:3) v tretom stretnutí podľahli Poliakom 0:5.

V tabuľke tak skončili na poslednej štvrtej priečke bez zisku bodu a s hrozivým skóre 0:10.

"Zápas musím hodnotiť v dvoch rovinách - do prvého inkasovaného gólu a po ňom. Do stavu 0:0 sme vedeli s Poliakmi vcelku držať krok, v úvode sme si dokázali vypracovať dve šance.