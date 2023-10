Weissa vyzývajú hviezdy Artmedie a nie je to náhoda. Reagoval aj na Kozáka

Anton Šoltis zasadol na lavičku Košíc iba v lete 2022. Ihneď postúpil do najvyššej súťaže, no v nej s ním fanúšikovia stratili trpezlivosť už po polovici základnej časti.

Vedenie klubu ich vypočulo a každý si myslel, že Ján Kozák mladší, syn bývalého reprezentačného trénera a neoficiálneho poradcu šéfa klubu, okamžite naskočí do diania.

Znamenalo by to ligový debut na Tehelnom poli. Na štadióne Slovana, v ktorom roky pôsobil ako hráč, aj ako tréner juniorky a A-tím doviedol k titulu a do skupiny Európskej ligy.

A znamenalo by to trénerský súboj s Vladimírom Weissom starším, ktorý Kozáka mladšieho viedol v najslávnejších časoch petržalskej Artmedie.