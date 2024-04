Oslavy sa môžu začať. Slovan spečatil zisk titulu, stačila mu bezgólová remíza

Vladimír Weiss, tréner Slovana: "Sme radi, že sa nám podarilo získať titul. Každý zápas chceme vyhrať, ale nie je to jednoduché proti súperovi, ktorý bráni. DAC hral s rozumnou taktikou a prišiel si pre bod a podarilo sa mu to. My sme neboli efektívni tak ako v predchádzajúcich zápasoch. Pre nás bol titul povinnosť pri takýchto podmienkach a skladbe kádra, ale nie je to nikdy jednoduché. Hráč pracovali dobre, mali sme dvakrát toľko zápasov ako ostatní. Vážim si, že sme to uhrali.

Xisco Munoz, tréner DAC: "Gratulujem môjmu kolegovi ku zisku titulu. Nie je jednoduché vyhrať ligu. Vedeli sme aké náročné je hrať na Slovane, lebo má kvalitu v ofenzíve, snažili sme sa ho zastaviť. Snažili sme sa vyhrávať súboje a vypracovať si šance. Je to pre nás dôležitý bod."