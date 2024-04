Slavia Praha predĺžila kontrakt s Douděrom. Nečakal som to, priznal reprezentant

PRAHA. Český futbalový klub Slavia Praha sa rozhodol predĺžiť spoluprácu s reprezentantom Davidom Douděrom. S 25-ročným stredopoliarom podpísal nový kontrakt do roku 2028.

Douděra prišiel do Slavie z Mladej Boleslavi v lete 2022. Za pražský tím odvtedy odohral 76 zápasov, v ktorých strelil 10 gólov a pridal 10 asistencií.

"Znamená to pre mňa veľa, je to nádherný pocit. Viac-menej prvýkrát v kariére predlžujem zmluvu. Užívam si to, nečakal som to. Slavii ďakujem za dôveru, cením si to a budem pokračovať ďalej v práci, ktorú som tu začal," citoval Douděru portál idnes.cz.