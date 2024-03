Schranz udržal Slaviu v hre pred odvetou, Leverkusen pocit prehry stále nepozná

Nadviazal na neho jeho spoluhráč a strelec tretieho gólu Ruben Loftus-Cheek: "Snažím sa načasovať svoje nábehy, bola to skvelá lopta a na skórovanie mi stačil dotyk," povedal pre uefa.com, ale uvedomuje si, že ešte nie je o ničom rozhodnuté:

"Nepodcenili sme ich, ale mali sme si lepšie poradiť s držaním lopty. Musíme to zlepšiť do odvety byť pripravení a bojovať," uviedol stredopoliar Tijjani Reijnders, ktorý upravil na 2:1.

Slavisti vyrovnali krátko na to, keď po rohovom kope trafil z voleja David Douděra presne k žrdi. Domáci však v nadstavenom čase prvého polčasu počas dvoch minút dvakrát udreli a zdalo sa rozhodnuté.

"Slavia bude v druhom zápase silná, videli sme to v Rennes. Práve z tohto duelu sa môžeme poučiť a využiť to vo svoj prospech."

Trpišovskému vyšlo v druhom polčase striedanie, keď poslal krátko po hodine hry na ihrisko Schranza, ktorý strelil kontaktný gól po priamom kope.

Loptu si spracoval pri vzdialenejšej žrdi a zavesil ju do opačnej strany. Opakoval sa však scenár z prvého dejstva a hostia ani tentokrát neudržali záver polčasu, keď ich obrana nedokázala zareagovať na prenikajúceho Rafaela Leaoa.

Schranz to trafil krásne

Jeho strelu usmernil do brány Pulisic. "Najviac ma mrzí, že sme nemohli hrať s Milánom s jedenástimi hráčmi na oboch stranách počas celého zápasu, pretože by ma veľmi zaujímalo, ako by duel dopadol.

Veľmi ma mrzia dva góly, ktoré sme dostali zo štandardných situácií, chýbal nám tam ten jeden hráč. Na druhej strane Doudis to trafil krásne a rovnako aj Schranz," uviedol kouč hostí. Na konci zápasu nastúpil za Slaviu aj ďalší Slovák Michal Tomič.