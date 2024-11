Košické derby medzi lídrom a nováčikom rozhodol jediný gól. Oba tímy majú na jar veľké ambície

KOŠICE. Na mieste, ktoré pamätá legendárne košické derby zápasy v najvyšších ligových súťažiach medzi VSS a Lokomotívou s desaťtisícovými návštevami, sa v poslednom jesennom kole východnej skupiny tretej ligy odohralo po dlhšej dobe ďalšie košické derby. Na štadióne na Watsonovej ulici sa prvýkrát v ligovej súťaži proti sebe postavili Slávia TU Košice a Lokomotíva Košice. Súboj lídra súťaže s nováčikom napokon rozhodol jediný gól už v 12. minúte zápasu, keď sa po rohu a odrazenej lopte prvýkrát v sezóne gólovo presadil skúsený stredopoliar František Vancák.

„Videl som odrazenú loptu, išiel som do nej a snažil sa ju uložiť do bránky. Chvalabohu, že to vyšlo, lebo už aj v predchádzajúcich zápasoch som mal podobné príležitosti. Asi to čakalo na posledný zápas jesene,“ pousmial sa po zápase autor jediného gólu.

Futbalisti Slávia TU Košice oslavujú gól proti Lokomotiva Košice. (Autor: Facebook Peter Jäzva Jesenský)

Postup? Uvidí sa, ale ligu vyhrať chcú Podľa Vancáka pred zápasom predpokladali, že to s Lokomotívou nebudú mať jednoduché. „Je to nepríjemný súper, ktorý sa ako nováčik veľmi dobre etabloval v lige. Najdôležitejšie je, že sme v poslednom zápase víťaznou čerešničkou na torte zavŕšili výbornú jeseň,“ dodal Vancák, ktorí spolu so spoluhráčmi prezimuje na čele tabuľky so šesťbodovým náskokom. Hoci sa so Sláviou pred sezónou počítalo v bojoch o najvyššie priečky, napokon mužstvu jeseň vyšla možno až nad očakávanie. Z 15 zápasov zvíťazili v 12, ku ktorým pridali dve remízy a len jedinú prehru. Majú druhý najlepší útok a ako jediný inkasovali jednociferný počet gólov, len 9. „Sme zmesou skúsených futbalistov a mladých chlapcov, takže som veril, že nejaké zápasy vyhráme a bude ich viac. Išli sme od zápasu k zápasu a napokon sme prehrali len jeden zápas,“ hovorí Vancák o skvelej jeseni.

Pozícia jesenného kráľa tak klub, ktorý v tomto roku oslávil desiate výročie založenia, pasuje aj do úlohy vážneho kandidáta na postup do druhej ligy. O postupe síce nahlas nehovoria, ale cieľ je podľa Vancáka aj na jar jasný: „Každý športovec chce vyhrávať a chce byť prvý. Kto toto nemá v sebe, tak nemôže športovať. Rovnako aj my, chceme vyhrať súťaž a uvidíme, čo bude ďalej. Budeme radi, keď sa to podarí, ale je pred nami na jar ešte veľa roboty aj veľa zápasov. Zatiaľ si užívame to, že sme jesenní majstri a čo bude potom uvidíme.“ Nováčik chcel byť vyššie Lokomotíva Košice ako nováčik súťaže prezimuje na siedmom mieste. Aj v zápase proti lídrovi súťaže jej hráči ukázali, že im tretia liga chutí a najmä v druhom polčase neboli ďaleko od vyrovnania. „V prvom polčase sme si trochu zvykali na užšie ihrisko. Ale keď sme si zvykli, tak sme sa začali aj my presadzovať do prechodových fáz, dávali si aj dobré prihrávky smerom hore. Možno za ten druhý polčas by sme si remízu zaslúžili, hoci súper bol trochu hravejší v strede poľa, ale na druhej strane my sme mohli využiť nejaký protiútok,“ hodnotil posledné jesenné vystúpenie svojich zverencov tréner Lokomotívy Milan Lalkovič.

Futbalisti FC Lokomotíva Košice pred derby proti Slávia TU Košice. (Autor: Facebook FC Lokomotíva Košice)

Hoci sa ako nováčik v tretej lige veľmi dobre udomácnili a na tretiu Sninu strácajú len štyri body, Lalkovič až tak úplne so siedmym miestom po jeseni nie je: „Skôr by som to bral niekde vyššie, možno až v prvej trojke.

V každom zápase sme boli viac ako rovnocenným súperom. Škoda niektorých nedotiahnutých zápasov, najmä doma. A aj vonku boli zápasy, ktoré sme mohli uhrať tak, aby sme boli vyššie.“ V posledných zápasoch hrala Lokomotíva kvôli zraneniam a iným okolnostiam s veľmi úzkym kádrom. Aj na derby boli na lavičke len štyria náhradníci a ani pozícia farmárskeho tímu prvoligových Michaloviec v tomto veľmi Lokomotíve nepomáhala. Tréner Lalkovič priznal, že od spolupráce s Michalovcami čakali trochu viac a aj preto, chce počas zimnej prestávky získať do mužstva ďalšie posily. „Dôležité je, aby sa nám uzdravili naši hráči, ktorí nám teraz chýbali a chceme sa aj posilniť. Možno o dvoch troch hráčov a potom verím, že jarnú časť môžeme ísť bez prehry,“ dodal Lalkovič s úsmevom.

Tabuľka: Tretia liga Východ