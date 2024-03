ONLINE: MFK Skalica - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Želám všetkým pekný podvečer! Svoj posledný zápas základnej časti Niké ligy odohrajú MFK Skalica a AS Trenčín. Oba tímy sa aktuálne nachádzajú v skupine o udržanie sa v najvyššej súťaži. Prvý vzájomný zápas si tímy body delili po remíze 0:0.



MFK Skalica: Skaličania z posledných piatich zápasov v lige zvíťazili len raz. V predchádzajúcom kole nestačili na Košice a podľahli im 1:2. V tabuľke sú na 9. mieste a na konte majú 22 bodov. Prvoligista odohral v priebehu týždňa ešte štvrťfinálový zápas Slovenského pohára s treťoligistom z Lipian, ktorému prekvapivo podľahol v penaltovom rozstrele. Čech Daniel Smékal strelil v sezóne doposiaľ štyri góly a je skalickým najlepším strelcom.



AS Trenčín: Mužstvo spod hradu Matúša Čáka má z posledných piatich zápasov bilanciu 2 výhry, 2 remízy a jedna prehra. Trenčania naposledy nestačili na Slovan a na vlastnej pôde prehrali 0:2. S 33 bodmi sú na 7. mieste, v prípade výhry a zakopnutí súperov pred nimi sa môžu posunúť na vyššie priečky, ktoré im zaručia umiestnenie v najlepšej šestke. Njegos Kupusović je aj naďalej so šiestimi presnými zásahmi najlepší strelec AS.