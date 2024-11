ONLINE: MFK Skalica - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Dnes sa hrajú ešte dva duely 13. kola Niké ligy. Ružomberok hostí Žilinu a Skalica privíta Banskú Bystricu. Obe stretnutia sa hrajú o 15:30.



Skalica sa nachádza na predposlednej 11. priečke so ziskom 9 bodov. Na desiaty Trenčín stráca tri body, no má zápas k dobru. Skaličania prehrali tri zápasy v rade, naposledy podľahli Slovanu Bratislava 2:3.



B. Bystrici patrí 8. miesto so ziskom 13 bodov, avšak v prípade dnešnej výhry by sa bodovo dotiahla na piate Košice. B. Bystrica vyhrala dva z uplynulých piatich duelov, v minulom kole zdolala Ružomberok gólmi Rymarenka a Hlinku 2:1.