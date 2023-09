Spartak v telke? Každému poviem, že som proti nemu hral, vravel hráč piatoligistu

Piatoligista síce so Spartakom prehral vysoko 0:8, no hanbu si neurobil.

Nechýbali špeciálne spomienkové šály a dresy, mnohí získali na pamiatku aj podpisy a spoločné fotografie. A to nielen s hráčmi účastníka skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, ale aj s domácimi hrdinami.

Tento zápas sa navždy zapíše do klubovej histórie.

"Nečakali sme, že Trnava príde v takomto zložení. Klobúk dole pred trénerom Gašparíkom. Aj ľudia videli, že to nezobrali na ľahkú váhu a hráči z toho mali zážitok," vravel po zápase tréner domácich Miloš Fehérvári.

Spartak sa pred rokom vo svojom prvom pohárovom vystúpení v Bolerázi trápil. Do ďalšieho kola postúpil až na penalty.

Po stretnutí si podal ruku aj s Gašparíkom a osobne sa mu poďakoval. Tento zápas považuje zatiaľ za vrchol kariéry, no chcel by sa posunúť a okúsiť profesionálny futbal.

Jeho meno vyzdvihol v predzápasovom rozhovore aj tréner Trnavy Michal Gašparík. "Zachytil som to. Som veľmi rád, že vôbec si spomenul na moje meno. Veľmi si to vážim. Bola pre mňa veľká česť zahrať si proti Trnave," vravel útočník Šurian.

Dresy hostia nedávali

"Veľký zážitok. To sa stane asi raz za život," vravel 20-ročný Sebastián Sádovský. Na pamiatku mu ostane dres, no nie trnavský, ale ten svoj, vyrobený špeciálne na tento zápas. Je na ňom uvedený dátum stretnutia, obaja súperi aj to, že išlo o druhé kolo pohára.