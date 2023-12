Malé mesto žije rozprávku. Máme rešpekt, ale chceme vyhrať, vyhlásil tréner

LIPANY. Východoslovenská obec cestovala do Trnavy s malou dušičkou. Jej postup sa rovnal zázraku. Keď Ličartovce pred 20 rokmi zdolali Spartak Trnava a postúpili do finále Slovenského pohára, bola to senzácia. Prekvapenie nevídaných rozmerov. O podobný zázrak sa chce v tomto ročníku postarať ďalší malý klub z východu Slovenska. Je ním ŠK Odeva Lipany. Účastník tretej ligy Východ postupne vyradil Pribiš (7:2), Hnúšťu (2:1), Dolný Kubín (3:2), Makov (3:0) a Myjavu (2:1pk).

Jediný zástupca z nižšej súťaže

Lipany sa dostali medzi osem najlepším klubov na Slovensku. Sú vôbec jediným zástupcom v štvrťfinále, ktorý hrá inú súťaž ako Niké ligu. Postup do najlepšej osmičky je pre poloamatérsky klub veľký úspech. Chce však viac. „Keď sme sa dostali až sem, chceme viac. Chceme sa dostať do semifinále. Pre mesto a klub by to bolo niečo neuveriteľné. Ideme si za tým,“ pre Sportnet po štvrťfinálovom žrebe vyhlásil tréner ŠK Odeva Lipany Štefan Mihalík.

Žreb Lipanom prisúdil MFK Skalica, deviaty tím Niké ligy. Treťoligista z východu bol vyžrebovaný ako hosťujúci celok, no keďže hrá o dve súťaže nižšie, podľa pravidiel má v tejto fáze výhodu domáceho prostredia.

„Ku všetkým súperom, ktorí zostali v hre máme rešpekt a veľkú úctu. Čo by som však bol za trénera, keby som povedal niečo iné, ako, že ideme vyhrať. Do každého súboja ideme s cieľom zvíťaziť. A inak to nebude ani proti Skalici,“ dodal.

Nikto by nevsadil deravý groš Tréner prekvapenia si uvedomuje, že kvalita bude na strane Záhorákov. A že sú jasným favoritom. „Pred zápasom Devínska Nová Ves – Trenčín by na domácich nevsadil nikto ani deravý groš. A oni vyhrali. Lopta je guľatá a vo futbale je možné všetko.

Nikomu nesľubujem, že vyhráme. Jedno však môžem garantovať. Že s kolegom trénerom, hráčmi a funkcionármi spravíme všetko preto, aby sme boli Skalici dôstojným a vyrovnaným súperom,“ prezradil Mihalík. Lipany sú po jesennej časti tretej ligy Východ na piatom mieste. Sedem zápasov vyhrali, jeden remizovali a šesť prehrali. „Veľa napovie samotný zápas. Ako som však hovoril za seba a hráčov, pôjdeme na dno síl. Aby sme v prípade nepriaznivého výsledku mali dobrý pocit, že sme pre úspech spravili maximum. Ak bude súper lepší, športovo mu zagratulujeme a podáme ruku. Vo futbale sa však dejú senzácie a v pohároch ešte viac. Verím, že to bude náš prípad,“ praje si.

Slovan, Trnava? Zas musia vyhrať Tréner mal pred žrebom zmiešané pocity. Na jeden strane si prial niektorý zo slávnych klubov ako Slovan či Trnava, no na druhej strane túžil dostať niekoho, cez koho by Lipany mali väčšiu šancu prejsť. Vôbec si neprial Podbrezovú a Žilinu, proti ktorých hre by sa jeho zverenci, podľa neho, ťažko presadzovali. „Keď sme v minulom kole dostali Myjavu, hovoril som si, že ak nás má niekto vyradiť, nech je to Slovan alebo Trnava. Preto som chlapcom povedal, že ideme vyhrať. A podarilo sa. Teraz som čakal, že dostaneme slávny celok. No nestalo sa. A tak musíme zas vyhrať. Beriem to ako signál zvrchu. Ďalšiu šancu,“ prezradil Mihalík.

Postup medzi osmičku najlepších v Slovnaft Cupe je pre šesťtisícové mestečko z okresu Sabinov historický úspech. Nedostalo sa tam ani vtedy, keď hralo druhú ligu. „Je to pre nás rozprávka, ktorá nechceme, aby skončila. Z celého srdca si prajem, aby sme ešte jeden krôčik spravili. Bola by to senzácia,“ dúfa tréner a dodáva: „Hráči v skupine na sociálnej sieti vtipkujú, že Lipany čaká futbalová Európa. Zas tak nelietam v oblakoch, ale zdolať Skalicu by bolo krásne.“

Špeciálnu prípravu nechystajú Zápas je naplánovaný na 28. februára o 14:00 h. Keďže Lipany nemajú vyhrievaný trávnik, termín sa môže meniť. „Že sa u nás bude hrať vo februári som skôr pesimista. Zatiaľ to však neriešime. V piatok sme ukončili tréningový proces a ideme si oddýchnuť. Riešiť to budeme po Novom roku,“ uviedol. Prípravu na jarnú časť štartujú v Lipanoch 8. januára. Odohrajú sedem prípravných zápasov s tímami od druhej po štvrtú ligu. „K tréningovému procesu pristúpime zodpovedne, ale nejakú špeciálnu prípravu pre Skalicu neplánujeme. Budeme sa tešiť na zápas a čakať čo prinesie,“ dodal.