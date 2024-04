ONLINE: ŠK Odeva Lipany - MFK Ružomberok dnes, Slovnaft Cup LIVE (semifinále, 1. zápas)

Domáci sú v ťažkej situácii, tešili sa na zápas roka, no po rýchlej červnej karte a záplave inkasovaných gólov to pre Lipany nie je vydarený deň.

Tučného oblúčik do šestnástky, ktorý smeroval z ľavej strany, odhlavičkoval Dlugoš do bezpečia.

Mojžiš v tvrdom súboji s Marcelom Vysočanom, ktorý útržil úder do tváre, no o faul v tomto súboji nešlo.

Ružomberok dal gól! Tučný si nabehol do ľavej strany, jeho strelu síce Šupka vyrazil, no proti dorážke zblízka od ŠTEFANA GERECA už nárok nemal, takže hostia zvyšujú svoj náskok – 0:2.

Kovalčík rozohrával štandardku z pravej strany, na loptu si vyskočil Jacko, no nachádzal sa príliš ďaleko od bránky na to, aby mohol nebezpečne zakončiť.

Ružomberok dal gól! Na konci hosťujúcej akcie našiel Gabriel prihrávkou z pravej strany JÁNA HLADÍKA, na ktorého prízemné zakončenie zvnútra šestnástky si síce Šupka siahol, no lopta prepadla do bránky – 0:1.

Úvodné zostavy: ŠK Odeva Lipany: Bartoš (C) – Kamenec, Poremba, Dlugoš, Jacko, Micherda – S. Kraľovič, Kovalčík, Šljachov, Marcel Vysočan – Vitovič Náhradníci: Šupka – Vranko, Jusko, Tomčík, M. Kraľovič, N. Vysočan, Michal Vysočan, Tináth Tréner: Štefan Mihalík MFK Ružomberok: Ťapaj – Malý, Gabriel, Mojžiš – Luterán, Zsigmund (C), Domonkos, Múdry, Tučný – Hladík, Gerec Náhradníci: Frühwald – Maslo, Šefčík, Lavrinčík, Jackuliak, Boďa, Selecký, Chobot, Kotula Tréner: Ondřej Smetana Rozhodca: Dohál – Vitko, Zemko – Benedik – Gemzický

