Druhý i tretí v poradí chcú skalp stopercentného lídra. Divák videl nasadenie i góly

V predposlednom kole nitriansko-topoľčianskej krajskej súťaže pôjdu Dolné Krškany v role mierneho favorita na ďalšie susedské derby na nitriansky Čermáň proti FK Nitra (bývalý Strojár), no aj uplynulú nedeľu bol v Krškanoch regionálny futbalový sviatok, na ktorý prišli okresné Topoľčany v plnej zbroji.

Topoľčanci prichádzali do nitrianskej mestskej časti v pozícii mierneho favorita, z tucta jesenných majstrovských stretnutí dovtedy prehrali iba v krajskej Nitre pred 1200 divákmi s „hviezdnym“ AC 1:3, no aktéri tohto šlágra jesene nemajú v najnižšej krajskej súťaži čo hľadať.

„Súhlasím, túto súťaž hrajú finančne pomerne silné dediny a kluby, o ekonomických možnostiach AC Nitra sa ani nemusíme baviť, ak by bola šanca ísť vyššie napríklad aj z druhého miesta, určite by sme ju využili,“ hovorí otvorene tréner a prezident FC Topoľčany Pavol Baláž.

V Nitra sme odohrali pekný zápas, na túto súťaž veľmi atraktívny, v ktorom vyhrali domáci zaslúžene. S ich kádrom by však vyhrali už v tejto sezóne aj o stupeň vyššiu súťaž.“

„Dalo, lenže pre väčšinu našich mladých hráčov to bol pred tisícdvesto divákmi mimoriadne špecifický a mentálne ťažký zápas, z ktorého ešte len budú ťažiť a ktorý nie všetci v hlavách úplne zvládli.

Baláž: AC Nitra doma porazíme

Poviem však i to, že my hráme kombinačne krajší a aj lepší futbal ako AC Nitra, ktorý má pomerne veľa drahých hráčov so skúsenosťami z vysokých súťaží. Tí dokážu v kritických situáciách voliť lepšie riešenia.

Takmer s istotou však tvrdím, že na jar ich v domácom prostredí, kde hráči z nášho mesta či blízkeho okolia vyrastali a kde sa orientujú oveľa lepšie, porazíme.

Nitrania sú totiž pohybovo a kondične zraniteľní, i keď individuality majú vynikajúce.

Šiestu ligu vyhrajú určite, ale u nás si zapíšu prvú prehru,“ presvedčivo prognózuje Topoľčanec Pavol Baláž.