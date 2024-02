Ramos sa vráti do Madridu prvýkrát ako súper. Bude to emotívny moment, povedal

"Mám veľký rešpekt pred fanúšikmi Realu. Neoslavoval by som, keby sa mi podarilo skórovať. Ak by to však stačilo na víťazstvo, bol by som veľmi rád za tri body," citoval Ramosa portál BBC Sport.

Ramos odohral za "biely balet" 671 zápasov vo všetkých súťažiach, získal s ním päť ligových titulov a štyrikrát vyhral Ligu majstrov.

"Myslím si, že to bude pre mňa jedinečný a veľmi emotívny moment. Nakoniec som tam strávil mnoho rokov a prežil najdôležitejšie momenty kariéry. Mám nádherné spomienky na ľudí, ako aj všetkých spoluhráčov," dodal Ramos.