Senegalský ľud na toto čakal 60 rokov, radoval sa po triumfe tréner Cisse

V nedeľnom vyvrcholení turnaja nedovolili severoafrickému súperovi pridať do zbierky ôsmy kontinentálny titul a vylepšiť tak svoj vlastný rekord.

Senegal zložil finálový reparát, v roku 2019 podľahol vo finále APN Alžírsku 0:1. Prvýkrát sa v záverečnom súboji predstavil v roku 2002, keď nestačil na Kamerun, s ktorým uhral takisto bezgólovú remízu, no v rozstrele prehral 2:3.

"Ukazuje to, že ak pracujete dosť tvrdo a ak vytrváte, dosiahnete svoj cieľ," povedal tréner Senegalu Aliou Cisse po historickom víťazstve pre katarské médiá.

Kouč, ktorý bol kapitán národného mužstva práve pri prvej finálovej prehre pred 20 rokmi, následne dodal: "Veľmi ma to vzalo, som dojatý. Senegalský ľud na túto trofej čakal 60 rokov."

Sklamanie v Egypte

V egyptskom tábore vkladali nádeje do kanoniera "The Reds" Mohameda Salaha. Jeho strelu do vinkla však tesne pred koncom druhého polčasu zneškodnil Edouard Mendy.

V rozstrele sa už Salah na rad nedostal a ešte pred úspešným pokusom klubového spoluhráča Maného sa mu do očí tlačili slzy.