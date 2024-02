Najlepšia futbalistka ďakuje otcovi. Mojím snom je Španielsko, prezradila

Prekvapilo ma, že tréneri vybrali práve mňa. Nečakala som to, ale som za to rada. Vďačím hlavne ocinovi, ktorý ma k futbalu priviedol a je aj môj tréner.

Je to pre mňa pocta. Cena ma motivuje do ďalšej práce.

Ste najlepšou futbalistkou Slovenska do 17 rokov. Ako to vnímate?

SÁRA STRAKOVÁ je najlepšou futbalistkou Slovenska do 17 rokov, ocenenie si prebrala na Gala Grassroots 2023 v Šamoríne.

S futbalom začínala v Nemšovej, ktorú však rýchlo prerástla. Všimli si ju v AS Trenčín, kde rozvíja svoju kariéru.

Otec a tréner v jednej osobe. To u vás musí byť futbal téma číslo jedna.

Vieme sa baviť aj o niečom inom (smiech). Prepnúť. Ale áno, stále sa to točí okolo futbalu.

Aké sú vaše futbalové ambície?

Rada by som sa raz dostala do zahraničia. Mojím cieľom je Španielsko. Raz by som sa tam chcela pozrieť. Teraz však musím poctivo trénovať a potom sa uvidí.