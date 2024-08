Dnes od 10:30 je na programe zápas tretieho kola MONACObet ligy, v ktorom si zmerajú sily Šamorín a Pohronie.



Šamorín získal v úvodných dvoch kolách jeden bod za remízu 1:1 s Liptovským Mikulášom. Potom podľahol Žiline B 0:3. Patrí mu aktuálne posledná priečka. Ak ale dnes zaboduje, posunie sa v tabuľke vyššie.



Pohronie sa nachádza na 4. mieste so ziskom 6 bodov. Zaznamenalo dve výhry. Žilinské béčko zdolalo 3:2 a Starú Ľubovňu 2:1. Ak by však Pohronie v tomto dueli uspelo, dostalo by sa na čelo tabuľky, nakoľko ani jeden tím nemá po troch kolách na konte plný počet bodov.