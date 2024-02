V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas devätnásteho kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Spartakom Trnava.



Zatiaľ čo väčšina tímov sa minulý víkend pripravovala na začiatkom jarnej časti, hostia z Trnavy už absolvovali súťažný duel, keď odohrali v Košiciach dohrávku osemfinále Slovnaft Cupu. V siedmej minúte poslal domácich do vedenia Žan Medved, už po minúte síce vyrovnal Kelvin Ofori, no v 24. minúte preklopil misky váh na košickú stranu Oleksandr Golikov. Spartaku vyšiel záver duelu, keď v 85. minúte vyrovnal Martin Šulek a po piatich minútach rozhodol Filip Bainović o výhre Trnavy 3:2. Mužstvo z Malého Ríma postúpilo v pohárovej súťaži do štvrťfinále, kde ich čakajú Michalovce.



Spartak Trnava získal v jesennej časti Niké ligy 36 bodov a v tabuľke mu patrí priebežná tretia priečka. Na druhú Žilinu stráca dva body. Naopak, od štvrtej Banskej Bystrice, piatej Dunajskej Stredy, šiesteho Trenčína aj siedmej Podbrezovej, ho delí sedem bodov.



Domáci Ružomberok postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu už v jeseni a na jar ho čaká pohárový duel v Dunajskej Strede. Počas minulého víkendu tak, podobne ako väčšina účastníkov Niké ligy, mal na programe generálku pred štartom jarnej časti. V nej u našich severných susedov podľahol Górniku Zabrze 0:4.



Ružomberčania majú na svojom konte 22 bodov a v ligovej tabuľke sa nachádzajú na ôsmom mieste. Od deviatej Skalice ich delí jeden bod. Naopak, na siedmu Podbrezovú, šiesty Trenčín, piatu Dunajskú Stredu a štvrtú Banskú Bystricu strácajú sedem bodov.



Obidvaja súperi sa v tejto sezóne stretli zatiaľ raz. Duel ôsmeho kola sa v Trnave skončil remízou 2:2.