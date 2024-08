Ružomberok si nezahrá Európsku ligu, tureckému favoritovi podľahol aj v odvete

Európska liga - odveta 2. predkola

Víťaz Slovenského pohára sa napriek vypadnutiu presúva do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy, kde si zmeria sily s víťazom súboja HB Tórshavn - Hajduk Split (prvý zápas 0:2).

Priebeh zápasu Ružomberok - Trabzonspor

I.polčas:

Ružomberok nastúpil s jedinou zmenou v zostave v porovnaní s domácim zápasom, v útoku dostal od začiatku šancu Gerec namiesto Chobota. Trabzonspor v úvode zatlačil súpera, nebezpečné centre jeho hráčov do šestnástky však nemali adresáta. V 14. minúte sa Hladík pekne zvrtol okolo Mendyho, ale jeho strele chýbala razancia.

Na opačnej strane ukázal skvelý postreh ružomberský brankár Frühwald, ktorý zblízka zneškodnil tutovku Trezegueta po prihrávke Višču. Ružomberok kontroval nebezpečnou hlavičkou Chriena, ktorý si v šestnástke našiel miesto a iba centimetre ho delili od toho, aby umiestnil loptu do siete.

Väčšiu časť prvého polčasu sa hostia bránili, no ich ojedinelé útočné výpady boli nebezpečné. Dôkaz priniesla 36. minúta, keď bol opäť Chrien blízko ku gólu. Útočník MFK úplne voľný na malom vápne však napálil loptu iba do stredu brány, kde bol pripravený Cakir a vyrazil ju do bezpečia.