V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas 22. kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Podbrezovou. Po tomto kole sa liga rozdelí na dve šesťčlenné skupiny. Obidva tímy by si chceli pochopiteľne zahrať v nadstavbovej skupine o titul, o čo sa budú snažiť v sobotu zabojovať.



Hostia z Podbrezovej privítali minulý víkend na svojom trávniku Podbrezovú a remizovali s ňou 0:0. V tabuľke im s 34 bodmi patrí piata priečka. Má o bod viac ako šiesta Banská Bystrica a siedmy Trenčín. Naopak, stráca dva body na štvrtú Dunajskú Stredu. Pred posledným kolom má preto všetko vo vlastných rukách. Ak vyhrá s určitosťou smeruje do „hornej šestky“ a v prípade zaváhania tabuľkových susedov si tam môže zahrať aj ak remizuje alebo prehrá.



Domáci Ružomberok minulý víkend vyhral v Zlatých Moravciach 4:2 a následne si spravil chuť aj postupom do semifinále Slovnaft Cupu, keď v stredu zvíťazil v Dunajskej Strede gólom Martina Chriena 1:0. Ruža vstupovala do jarnej časti s sedembodovou stratou na šiestu pozíciu a jej šance boli len v teoretickej rovine. Po troch plných bodových ziskoch to má síce stále veľmi náročné, no pred posledným kolom naďalej živí nádej na pôsobenie v nadstavbovej skupine o titul. So ziskom 31 bodov sa nachádza na ôsmom mieste. Pred deviatou Skalicou má deväťbodový náskok. Na siedmy Trenčín aj šiestu Banskú Bystricu stráca dva body. Do „prvej šestky“ sa tak môže prepracovať iba v prípade ak vyhrá a zároveň zakopnú obaja jej spomínaní tabuľkoví susedia.



Tieto dva tímy sa stretli v aktuálnom ročníku zatiaľ raz v jedenástom kole Niké ligy. Toto meranie síl vyšlo podstatne lepšie Podbrezovej, keď na svojom štadióne zdolala Liptákov 5:0.