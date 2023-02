Ružomberok sa dočkal výhry na siedmy pokus, rozhodla hrúbka brankára

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „Do zápasu chlapci mali dobrý vstup do zápasu. Vytvorili sme si aj tlak. Vedeli sme, že silnou stránkou súpera je pravá strana, na to boli aj chlapci pripravovaní. Niektoré útoky sme však nevedeli tak zachytávať, ako by sme chceli. Som rád, že sa presadil Tomáš Bobček, ktorý mohol dosiahnuť aj hetrik. No paradoxne, z takej nevinnej lopty za obranu sme dali gól. V druhom polčase sme si už urobili poriadky v obrane a zápas sme si uhrali. Na našom mužstve bolo pozitívne, že bolo vidieť srdiečko. Veľmi sme toto víťazstvo potrebovali.“

Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec: „Rozhodli dve veci do prestávky, že sme nedotiahli naše veľmi dobré situácie do zakončenia, resp. do gólu. Tam to bolo dosť situácií, ktoré mali skončiť minimálne strelou na bránu. Lenže vo finálnej fáze sme boli nekvalitní. A potom to bol polovlastný gól, tak by som to nazval. Sami sme ho ponúkli súperovi. Druhý polčas bol viac – menej o prerušovaná hry, o váľaní sa. Neviem, či čistého času sa hralo desať minút. Samozrejme, chceli sme si niečo odviesť, ale nedali sme gól a inkasovali sme.“