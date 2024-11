Víťazná premiéra to nebude. Ružomberok pod nový trénerom podľahol nováčikovi

Radim Kučera, tréner Ružomberka: „Domáca prehra vždy mrzí a zvlášť mňa. Za týždeň, čo som v Ružomberku, som nechcel ísť do väčších zmien, no asi som to mal urobiť. Hráči možno aj z prílišnej snahy a chcenia ukázať sa, pôsobili príliš nervózne. Vyrovnanie na 1:1 malo mužstvo nakopnúť. To sa nestalo, naopak, dostali sme gól zo štandardnej situácie. Potom sa chalani už ťažko do zápasu dostávali. Komárno veľmi dobre bránilo a keď sme sa aj dostali do dobrej príležitosti, tak sme ju nevyužili."

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Mužstvo takticky zápas veľmi dobre zvládlo. Na čo sme sa pripravovali, to aj chlapci splnili. Tak, ako v predchádzajúcich stretnutiach, herne to vyzeralo dobre, okrem úvodných päť-desať minút. Oproti minulým zápasom, teraz sme boli aj efektívni, pričom pri druhom góle sme mali aj trochu šťastie. Odohrali sme dobrý zápas a sme šťastní, že sme získali tri cenné body. Dúfam, že chlapcom to pomôže aj po psychickej stránke. Hráči mi dali k narodeninám krásny darček.“