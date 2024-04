Prekonal vážnu chorobu a ukončil kariéru. Koniec osobnosti sprevádzali emócie

Osud chcel, že moja práceneschopnosť skončila deň pred zápasom. Kontaktoval som preto trénera Roberta Gala a poprosil ho, či by som mohol nastúpiť a takto ukončiť moju kariéru.

Keďže súhlasil, nič mi nebránilo nastúpiť na štadióne pod Zoborom.

Len málo hráčov končí kariéru na ihrisku hostí. Tento raz to však bolo niečo špecifické...

Presne tak. Na Nitru som chodil odmalička ako fanúšik, vždy som túžil si tam zahrať. Nikdy mi však nenapadlo, že to bude za môj Jelenec v siedmej lige.

Bolo to síce len na pár minút, ale užil som si to a boli aj zimomriavky. Na tak veľkom štadióne sa to nezdá, ale prišlo dosť veľa fanúšikov. Mal som tam dcéru Nelku, rodinu, veľa kamarátov, takže o to viac to pre mňa znamenalo.