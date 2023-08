Posila AS Rím prekonala nevšedný rekord, let z Bruselu sledovali desaťtisíce

BRATISLAVA. Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku v minulosti hral pod taktovkou portugalského trénera Josého Mourinha v FC Chelsea aj Manchestri United, teraz budú obaja spolupracovať aj v talianskom AS Rím.

Tridsaťročného rodák za Antverp, ktorý na klubovej úrovni patrí od leta 2021 opäť londýnskej Chelsea, sa totiž dohodol na ročnom hosťovaní v tíme účastníka Serie A.

To fanúšikov trojnásobného talianskeho šampióna "rozbláznilo" natoľko, že utorkový let futbalistu z Londýna do Ríma sledoval na špecializovanom webe Flightradar spolu rekordný počet používateľov.