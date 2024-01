Iskra od karatistu. Ako sa z odpísaného hráča stala najväčšia hviezda Slovana?

Snažíte sa športovcov vylepšiť. Ste na niekoho extra pyšný?

V mojej kariére bolo veľa vzostupov aj pádov. V úvode sa mi podarilo trebárs z hokejistu Vladimíra Országha spraviť najlepšie pripraveného hráča kempu Nashville Predators. A to bolo v roku 2003, tam to niekde začalo. Aj Martin Škrtel bol viackrát vyhodnotený ako najlepší hráč Liverpoolu, o čom hlasovali fanúšikovia, a som veľmi rád že som k tomu mohol aspoň malou dávkou prispieť. Rovnako som hrdý, že som ako kondičný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie pomohol k pamätnej striebornej medaile z majstrovstiev sveta v roku 2012. Aktuálne ma veľmi napĺňa práca v Slovane s ktorým sa nám spoločne tiež podarilo dosiahnuť podľa mňa zaujímavé úspechy.

Je nejaký tím v Európe, ktorý je pre vás zvlášť inšpiráciou?

Málokedy sa dostanete ku konkrétnym číslam viacerých hráčov, trebárs Realu Madrid. Možno poznáte dáta najväčších hviezd. Nemám vysnívaný tím, ktorý by som chcel skopírovať.

Mojim cieľom je neustále zlepšovať hráčov. Potvrdilo sa mi to na príklade Čavriča. Keď som prišiel do Slovana, tak mi mnohí tvrdili, že je to hráč, ktorého už nikto nikde neposunie. Lebo je vraj vyhorený. Pre mňa a celý realizačný tím to bola veľká výzva. Bol to hráč, ktorý mal parametre a potenciál a bolo treba to z neho dostať.