Eso Slovana je svetová trieda: Všetky čísla ho oprávňujú hrať anglickú ligu, tvrdí expert

Došlo aj k z mene pohľadu, čo sa týka striedania. Nie je tajomstvom, že proti Slovanu majú všetky slovenské tímy extra motiváciu a hrajú na 120 percent. Snažili sme sa neunaviť kľúčových hráčov a točili sme veľký počet. Náhradníci však nie vždy dokázali adekvátne reagovať a preto dochádzalo k výsledkom, ktoré nás takmer stáli titul. Dohodli sme sa, že v tejto sezóne to budeme robiť trošku inak. Precíznym meraním sa dať zistiť stav hráčov, aby sme si boli istí, či takú záťaž zvládnu. Áno, je to o diagnostike, zmene pohľadu aj o skúsenostiach hlavného trénera a teda o kombinácii faktorov.

Vlani mal Slovan akoby dva rozdielne tímy. Jeden na európske poháre, druhý na slovenskú ligu. V niektorých ligových zápasoch ste menili aj celú jedenástku, ale v tejto sezón sú zásahy do zostavy oveľa menšie. Možno na štyroch postoch. Prečo?

Bývalý tréner Žiliny Pavol Staňo tvrdil, že rýchlosť 34 kilometrov za hodinu dosiahne až zhruba 70 percent tímu. Slovan má oveľa starší a skúsenejší káder. Ako je to u vás?

Mnohí žilinskí hráči sú naozaj rýchli. Súboje s nimi a proti Banskej Bystrici sú pre nás fyzicky najnáročnejšie v lige. Hrajú s nami otvorenú partiu, nechcú stáť v nejakom bloku. Aj my máme veľmi rýchlych hráčov ako je Sharani Zuberu, ktorý dosahuje rýchlosť okolo 36 kilometrov za hodinu. Čavrič je ešte o čosi lepší s rýchlosťou 36,6 km/h , čo sú už čísla na úrovni Premier League. A potom máme ďalších hráčov s rýchlosťou cez 34 km/H. Keď chcete hrať rýchly futbal, ktorý je založený na jednom dotyku a rýchlom prepínaní, tak potrebujete mať rýchlych hráčov. Ak tí hráči nedosahujú takéto čísla, o ktorých sa bavíme, tak môžu mať fantastické videnie ihriska, perfektný prvý dotyk, či vynikajúce technické zručnosti, ale pre moderný európsky futbal sú nepoužiteľní. Na krajoch musíte mať určite extrémne rýchlych hráčov, ale potrebujete mať aj takých, ktorí robia obrovské množstvo akcelerácii a decelerácii (spomalenie, pozn. red.) v strede poľa. Potrebujete mať stopéra, ktorý vie vyskočiť do výšky päťdesiat centimetrov. Hráči musia mať pohyblivé predpoklady na to, aby hrali zaujímavý európsky futbal.