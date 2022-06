Chce ho tréner, ktorý ho už viedol. Pich zrejme zostane v Poľsku

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Róbert Pich by po ukončení angažmánu v Slasku Vroclav mohol naďalej pôsobiť v Poľsku.

Ako referuje web sport.pl, skúseného 33-ročného krídelníka, ktorý bol v nedávnych rokoch členom širšieho kádra slovenskej reprezentácie, chce do mužstva tréner Legie Varšava Kosta Runjaič.



Už dlhšie bolo známe, že Slask s Pichom nepredĺži kontrakt platný do 30. júna 2022. Rodák zo Svidníka tak môže zamieriť do nového pôsobiska ako voľný hráč.

Rozhovory s varšavským klubom sú už údajne v pokročilejšom štádiu. Runjaič a Pich už spolupracovali v roku 2015, keď Slovák prišiel do 1. FC Kaiserslautern.



Pich patril v sezóne 2021/2022 k najdôležitejším postavám Slasku. V 39 súťažných dueloch zaznamenal jedenásť gólov.