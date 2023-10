Mak si oslavy pohára užil, potom ho čakalo 23 hodín cestovania. Chodím sem rád, povedal

"Získať akúkoľvek trofej je veľmi pekné. Nám sa to podarilo ešte pred sezónou a navyše na našom štadióne, na ktorom bola vynikajúca atmosféra. Potešilo ma, že som k triumfu prispel gólom a zápas i oslavy som si užil, aj keď pre mňa boli krátke.

Akurát to cestovanie na Slovensko je náročné, ale už som si zvykol. Sám som si vybral túto možnosť, no chodím sem rád a reprezentovať bola pre mňa vždy česť," povedal Mak, ktorý na vrcholnej úrovni získal celkovo siedmu klubovú trofej.

Dobre sa tak naladil na blížiace sa zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku a Luxembursku. Cieľ Slovákov je priblížiť sa v nich k postupu na šampionát.

"Vieme, o čo hráme. Čakajú nás dva ťažké zápasy a potrebujeme získať aspoň tri body. Najmä z Luxemburska, tie by nám mohli zabezpečiť postup na ME, ale bude to náročné. Musíme sa o ne ako vždy pobiť na ihrisku."