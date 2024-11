Boženíka udivuje fenomenálna forma švédskeho útočníka: Je to mašina, stroj

SENEC. Slovenský futbalový útočník Róbert Boženík neprežíva príliš vydarené obdobie v drese FC Boavista. Klubu z Porta nevyšiel úvod sezóny, po 11 kolách má iba dve víťazstvá, dovedna deväť bodov a patrí mu až 14. miesto v tabuľke najvyššej portugalskej súťaže. Dvadsaťštyriročný zakončovateľ nechýbal ani raz v základnej zostave svojho tímu, na svoj prvý gól v novom ročníku však stále čaká.

Svoj doteraz posledný presný zásah zaznamenal ešte v júnovej generálke pred európskym šampionátom proti Walesu (4:0).

"Som útočník, očakávajú sa odo mňa góly a momentálne ich nedávam. Ja to cítim, ale na druhej strane by som ich chcel dávať a robím pre to všetko. Šancí nemávame veľa, ale ak už nejaké máme, tak som v nich väčšinou ja. Je to ťarcha, pretože je na nás deka a nedarí sa nám. Pred mesiacom sa mi narodil synček a keď prídem domov, nemyslím na góly. Som rád, že on i priateľka sú zdraví a sme spolu šťastní. Nechcem na seba vyvíjať tlak, pretože keď si budem viac pripúšťať, že nedávam góly, tak to bude ešte horšie. Snažím sa mužstvu pomôcť a treba myslieť pozitívne. Odohral všetky zápasy od začiatku a skoro celé, tak asi robím niečo dobre, keď hrávam. Aj keď mi to nesype, tak tréner Calzona ma pozval do reprezentácie, čo si nesmierne vážim," uviedol Boženík v Národnom tréningovom centre v Senci.

Slovákov čaká v sobotu 16. novembra v Štokholme kľúčový zápas C-divízie Ligy národov proti Švédsku.

Súboj o 1. miesto Duel môže byť priamy súboj o postup do B-divízie. Oba tímy majú na konte zhodne po 10 bodov, pričom ak stretnutie bude mať svojho víťaza, ten si zahrá budúci rok v "béčku". V prípade remízy rozhodne až záverečné kolo 1. skupiny, v ktorom Slováci privítajú Estónsko a Švédov čaká doma súboj s Azerbajdžanom. Práve Boženík má o čosi viac na očiach v Portugalsku najväčšiu ofenzívnu zbraň "troch koruniek" útočníka Viktora Gyökeresa. Dvadsaťšesťročný kanonier prežíva fenomenálnu sezónu, pričom so 16 presnými zásahmi kraľuje ligovej tabuľke strelcov. Ďalších päť gólov nastrieľal v hlavnej fáze Ligy majstrov a nezaostáva ani v reprezentačnom drese.

V Lige národov skóroval päťkrát, presadil sa proti Estónsku aj Azerbajdžanu, no vo vzájomnej konfrontácii so Slovenskom vyšiel v októbri pri remíze 2:2 naprázdno. Gyökeres napol sieť súpera v uplynulých piatich dueloch za Sporting až 11-krát, pričom hetrikom zostrelil v LM favorizovaný Manchester City. Je to mašina, stroj "To, čo predvádza je neuveriteľné. Je to mašina, stroj. V minulej sezóne, keď začínal v Sportingu mu to v úvode nepadalo, ale na ihrisku ničil obrancov a bola to otázka času. Teraz má obrovské sebavedomie a strieľa góly. Klobúk dole, sledujem zápasy Sportingu a je to radosť sa na neho pozerať. Je to aj veľká zásluha trénera Amorima, ktorý všetko ušil tak, aby boli útočníci Sportingu góloví.

Spoluhráči okolo neho mu vytvárajú úžasný servis a ich mužstvo v zápasoch dominuje. Nečudujem sa, že zoberie loptu, urobí 50-metrový šprint a zakončí," povedal Boženík na adresu Gyökeresa. VIDEO: Róbert Boženík pred zápasom so Švédskom

Ešte ťažší zápas ako doma Švédi vybehli na Tehelnom poli aktívne a vypracovali si dvojgólový náskok, ktorý v druhom polčase Slováci dokázali zmazať. Boženík očakáva ofenzívny prístup súpera aj v sobotu na severe Európy: "Myslím si, že teraz to bude ešte o stupeň vyššie. Budú hrať doma, navyše sa im vrátili hráči po zranení. Podľa mňa to bude ešte ťažšie, ale v druhom polčase sme boli lepšie mužstvo. Treba na to nadviazať a šliapať na plný plyn, aby sme ich do ničoho nepustili. Vpredu majú gólové mašiny, či už Isak alebo Gyökeres. Verím, že sa na to pripravíme a pôjdeme si to s nimi sebavedomo rozdať."