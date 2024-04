Najvyrovnanejšia súťaž na Slovensku je nepredvídateľná. Prvých šesť tímov delia tri body

Hoci diváci gól nevideli a najväčšie ovácie v hľadisku bolo počuť v polčasovej prestávke, keď niekto na hlavnej tribúne vyhral v tombole šesť litrov vína, bol to kvalitný treťoligový futbal so šancami na oboch stranách.

Nový adept na postup

„Chlapcom som prízvukoval, že to môže byť o jednom góle, aj sa to takmer do bodky potvrdilo. Remíza je podľa priebehu hry spravodlivá, bol to nadštandardný treťoligový zápas,“ vravel po stretnutí tréner Sniny René Kočan.