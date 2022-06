Hanba, hanba, hanba. Toto je desať futbalových senzácií na úkor Slovákov

"Slovensko prehralo na Cypre 0:0." S takými titulkami prichádzali novinári po zápase v Nikózii. Slovensko bolo pred zápasom na 34. mieste rebríčka FIFA, Cyprus uzatváral prvú stovku. Slováci však predviedli v boji o postup na MS 2022 do Kataru bezduchý výkon.

Mala to byť jasná záležitosť slovenskej reprezentácie. V C-divízii Ligy národov sa však zrodilo veľké prekvapenie. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča podľahli Kazachstanu 0:1.

"Očakávali sme ťažký zápas, to sa naplnilo. Domáci dobre bránili, celý čas boli maximálne motivovaní. Do prestávky nám chýbala cirkulácia, nábehy za obranu, agresivita v súbojoch, v tom nás súper prevýšil.

Slovensko malo šancu definitívne spečatiť historicky prvý postup na ME vo futbale. Na úplnú istotu postupu platilo, že ak zverenci Jána Kozáka st. v Žiline porazia Bielorusko, majú miestenku na EURO 2016 vo vrecku.

"Doplatili sme na katastrofálne individuálne chyby v prechode do obrany a súper nás potrestal dvoma gólmi, z ktorých sme sa dlho spamätávali.

Po zmene strán vyrovnali po zásahoch Dávida Strelca a Milana Škriniara, no napriek tomu to pre reprezentáciu bola obrovská potupa. Malta figurovala v rebríčku FIFA v tom čase ešte nižšie ako Cyprus - na 176. mieste.

Slováci však veľký tlak nezvládli a Bielorusom prekvapilo podľahli doma 0:1, keď jediný gól zápasu dával Stanislaw Dragun.

"Bol to smoliarsky zápas. Celý druhý polčas sme tlačili, ale nepremenili sme ani vyložené šance. Nemyslím si, že to bolo nervózne, hrali sme do plných.

Bolo tam veľa centrov, šancí a snahy. Nie je to však ľahké, keď sa desať Bielorusov postaví do šestnástky. Dnes nám nebolo súdené streliť gól. Chceli sme oslavovať doma, nepodarilo sa, ale stále to máme vo vlastných rukách," hodnotil Marek Hamšík.

SLOVENSKO: Kozáčik – Hubočan, Škrtel, Saláta, Švento – Pečovský (60. Nemec), Kucka – Mak (79. Mak), Hamšík, Weiss (71. Stoch) – M. Ďuriš. Tréner: Ján Kozák st.