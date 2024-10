Vráti sa Mak do reprezentácie? Má moje číslo, ale nejdem ho hľadať, vraví Calzona

BRATISLAVA. Pre denník Šport Róbert Mak povedal, že cítil obrovskú ranu, s ktorou sa nevedel vyrovnať. Akoby ho niekto bodol dýkou do chrbta.

Nefiguroval v kádri na EURO v Nemecku a tréner ho nezaradil ani do širšieho kádra pre októbrové zápasy Ligy národov proti Švédsku a Azerbajdžanu.

Mak medzičasom zmenil klubové pôsobisko a Slovanu Bratislava troma gólmi v predkolách pomohol k postupu do hlavnej časti Ligy majstrov.

"Odvtedy sa medzi nami nestalo absolútne nič. Je to jeho rozhodnutie a pre mňa je to uzavretá vec, ktorou sa nechcem ďalej zaoberať," povedal 55-ročný Talian na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Na otázku, či má Róbert Mak definitívne zavreté dvere do reprezentácie, reagoval Calzona tak, že prvý krok musí prísť od Maka.

"Pokiaľ sa bude naďalej vyjadrovať v zmysle, že on má pravdu a bude na tom trvať... Odo dňa, čo som tu, som otvorený všetkým hráčom reprezentácie, ale on sa rozpráva s médiami, nie so mnou.