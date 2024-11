Realu vypadli ďalší dvaja hráči. Klub hľadá náhradu, komentoval aj možný návrat Ramosa

BRATISLAVA. V španielskom futbalovom klube Real Madrid padlo rozhodnutie, že núdzovú situáciu s obrancami budú riešiť angažovaním stopéra počas zimného prestupového obdobia.

Predstavitelia „bieleho baletu“ podľa webu denníka AS zároveň „zmietli zo stola“ možnosť, že by sa do klubu vrátil niekdajší kapitán „Los Blancos“ Sergio Ramos, ktorý je momentálne bez klubu.

Spomedzi zadákov, s ktorými sa pred sezónou počítalo, že budú častou súčasťou základnej zostavy Realu Madrid, sú zdraví akurát Antonio Rüdiger a Ferland Mendy.