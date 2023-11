SSC Neapol K postupu do osmifinále má italský mistr blízko, dvě kola před koncem drží čtyřbodový náskok na Bragu, se kterou se doma utká v posledním kole. Výhra v Madridu by mu zajistila postup již s předstihem. Neapol v Lize mistrů kopíruje výsledky Serie A, v níž se jí daří mnohem více venku (17 bodů) než doma (7) a je až čtvrtá s osmibodovou ztrátou na čelo. Také v evropské soutěži přivezla vítězství z Bragy i Berlína, naopak ze dvou domácích utkání získala jen bod, když v minulém kole neudržela poločasové vedení nad Unionem Berlín. Zranění jsou záložník Lindstrøm a oba leví obránci Olivera a Rui.

