Najlepší tím sveta stratil superhviezdu: Zbledol, zvracal a tvrdil, že to nejde, vravel tréner

Futbalisti Realu Madrid v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov remizovali s Manchestrom City 3:3. Bol to súboj posledných dvoch šampiónov.

BRATISLAVA. Legendárny hráč Manchestru City Sergio Agüero sa na sociálnej sieti pochválil, že stavil 10 – tisíc dolárov na to, že v zápase padnú viac ako tri góly. Za pätnásť minút mal vybavené a zarobené. Zobral výhru 18 900.

Bolo to futbalové delírium, nádherné a plné nuáns. Madridčania budú odchádzať s pocitom, že mali zápas toľkokrát vo svojich rukách, že ho v závere takmer prehrali, čo je pre nich zriedkavá situácia, a City sa môže pochváliť, že ho takmer vyhral bez toho, aby ukázal svoju najlepšiu stránku.

„Pre fanúšikov to musel byť jeden z najlepších zápasov, aké mohli vidieť. Dva skvelé tímy s pravdepodobne najlepšími útočníkmi na svete, ktorí si to rozdali hlava-nehlava, a k tomu množstvo gólov,“ dodal Foden.

„Cítil som s ním sladké spojenie. Je to niečo, čo trénujem na tréningu,“ opisoval Foden podľa uefa.com. Bol vyhlásený za muža zápasu.

Potvrdil, že hrá v životnej forme. V tejto sezóne má na konte už dvadsať gólov a desať asistencií.

Foden zápase nedohral, z ihriska odišiel s bolestivou grimasou. „Bol na mňa nevrlý, keď som ho stiahol. To znamená, že je v poriadku,“ opísal tréner Manchestru City Pep Guardiola.

"Na Bernabéu sme dali tri góly. Nie každý v Anglicku vie, aké to tu je. Na tento výsledok môžeme byť hrdí. Je to proces. V prvých troch sezónach by sme takýto typ zápasu prehrali 4:1,“ dodal Guardiola.