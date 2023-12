Real zvládol náročný zápas, Ancelotti vyzdvihol odolnosť. Tréner Alavesu totálne vybuchol

Na pôde CD Alaves hrali od 54. minúty bez vylúčeného Nacha Fernandeza, no aj v oslabení dokázali vydrieť víťazstvo 1:0 zásluhou gólu Lucasa Vazqueza v nadstavenom čase.

Tréner Realu Carlo Ancelotti vyzdvihol po stretnutí charakter a odolnosť svojho tímu. "Bol to zložitý zápas. S desiatimi hráčmi si už všetci mysleli, že to dnes asi prehráme. Tento tím však dokáže získať energiu z ničoho. Odolali sme a v závere sme boli za našu snahu odmenení," spokojne konštatoval Ancelotti.

Tréner domáceho tímu Luis Garcia po tomto momente "vybuchol". Na striedačke kopal do predmetov, odhodil bundu i čiapku, kričal, strčil do jedného z členov tímu a frustrovaný kopal nohami.

Vazquez oslabil madridský tím v 54. minúte, keď zozadu šliapol na nohu domácemu Samu Omorodionovi. Rozhodca mu pôvodne udelil žltú kartu, no situáciu si prezrel na videu a vzápätí ukázal obrancovi Realu červenú.

Girona stratila body len v druhom z uplynulých 12 zápasov vo všetkých súťažiach. V domácej La Lige predtým vyhrala osem z deviatich stretnutí. Doteraz jedinú prehru v ligovej sezóne utrpela v septembri doma s Realom (0:3).

"Inkasovaný gól v závere nás veľmi hnevá. Bolí to. Mysleli sme si, že už to máme v suchu. Musíme si však ceniť aj tento bod, súper nás veľmi tlačil. Do vianočnej prestávky ideme spokojní. Musíme si udržať dynamiku a znova nabiť baterky pred ďalšími zápasmi," citovala agentúra AFP kapitána Girony Aleixa Garciu.

