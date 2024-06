V pohári im vyfúkli Slovan Bratislava, na revanš si vzali titul i postup

Jar hodná majstra

Po jeseni tretia Šoporňa prehrala za celú odvetnú časť iba raz, v prvom jarnom kole práve v Kostolných Kračanoch po bitke tesne 3:2, ale záver sezóny mala priam nezadržateľný.

Dodať však treba i to, že vicemajstrovskému Branču sťažovala cestu za postupom nevídaná maródka a bývalý hráč Slovana Bratislava či Dinama Tbilisi Miloš Krško, ktorý si sadol v zime na lavičku, kde sa čakajú hlavne víťazstvá, nachádzal ku koncu sezóny v kabíne doslova lazaret.

Vlani siedma Šoporňa bola však pripravená, situáciu využila dokonale a predviedla jar hodnú majstra. Po jeseni strácala na lídra päť bodov, no súťaž vyhrala o štyri. Kolo pred koncom sa prvýkrát vyhupla na najvyšší stupienok, no a v poslednom kole si išla do posledného Nededu pre majstrovský pohár so šampanským v batohoch.