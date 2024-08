ONLINE: RCD Mallorca - Real Madrid dnes (Greif, Valjent, La Liga, LIVE)

Courtois musel poprvé do akce. Mojica před něj vyslal krátký centr, který připravený strážce hostující svatyně bez obtíží vyboxoval ven z šestnáctky.

Pro zajímavost podotkněme, že průměrný věk dnešní základní jedenáctky Mallorcy je přesně 30 let. Starší sestavu v dosavadním průběhu prvního kola LaLigy dal dohromady akorát Betis v duelu s Gironou.

