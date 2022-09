Chorváti zachránili Francúzov v A-divízii, rozhodli presné hlavičky

VIEDEŇ. Chorvátski futbalisti sa prvýkrát prebojovali do Final Four v Lige národov. Miestenku s zaistili po výhre 3:1 na pôde Rakúska, ktoré zostúpilo po roku v najvyššej divízii späť do "béčka".

"Rakúsko nám skomplikovali život, ale víťazstvo bolo nakoniec zaslúžené. Som veľmi šťastný, že sme medzi najlepšou štvorkou," uviedol Modrič pre AFP.

V prípade remízy by postúpilo Dánsko, ktoré si s Francúzskom poradilo 2:0, a ak by sa Rakúšania dostali do vedenia a udržali by ho, zostúpia Francúzi.

Trénera hostí Zlatka Daliča preto neprekvapilo, že súper nepredal kožu lacno.