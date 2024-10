Kto zabojuje o trofej? Program semifinále Prezidentského pohára je známy

Šancu hrať Prezidentský pohár majú všetci víťazi najvyšších oblastných súťaží naprieč Slovenskom. V prípade nezáujmu majstrov, do súťaže môžu vstúpiť tímy, ktoré sa umiestnili na druhom mieste.

Hrá sa 23. apríla

Prví dvaja šampióni sú známi. Kto zasadne na trón ako tretí v poradí sa dozvieme v tejto sezóne, v ktorej sa o trofej uchádzalo 32 tímov.



Na programe boli štvrťfinálové zápasy, ktoré určili mená semifinalistov.

O finalistoch tretieho ročníka Prezidentského pohára sa rozhodne v stredu 23. apríla.

Od 16:30 h vyzve šampión Spišského oblastného futbalového zväzu FK Prakovce Jakubany z ObFZ Stará Ľubovňa.

Prakovce aktuálne pôsobia v šiestej lige Podtatranskej, kde sú na čele súťaže. Jakubany hrajú naďalej oblastnú súťaž, v ktorej sú na prvom mieste. Zaujímavosťou je, že v lige pôsobí len sedem tímov.

„Verím, že sa dostaneme až do veľkého finále. Možno to bude s Nitrou, kde hráva môj kamarát Martin Mikula, s ktorým sme sa nevideli päť rokov. Takto by sme sa konečne stretli,“ uviedol prezident FK Prakovce Michal Oravec.

Druhé semifinále sa od 17:00 h bude hrať vo Svätom Petri, kde šampión ObFZ Komárno privíta favorita súťaže z AC Nitra. Majstra ObFZ Nitra, ktorý je aktuálne na čele šiestej ligy Stred ZsFZ.

Svätý Peter aktuálne pôsobí v piatej lige Východ ZsFZ, v ktorej je na piatom mieste.

„Veríme, že to dotiahneme veľmi ďaleko,“ vravel manažér OŠK Svätý Peter Zsolt Dékány.