Nechcú hrať proti Newcastlu. Fanúšikovia protestujú proti zápasom s tímom Dúbravku

Vedenie bundesligového klubu ponúklo svoji priaznivcom stretnutie, na ktorom by obe strany mohli prediskutovať kritiku na adresu Saudskej Arábie.

Zástupcovia 1. FSV však odmietli zrušiť naplánovaný prípravný zápas naplánovaný na 18. júla počas tréningového kempu v Rakúsku. Klub argumentoval aj tým, že hrať proti elitným európskym klubom nemá šancu každý deň.



"Zo športovej perspektívy nemôžeme taký duel odvolať. Jeho jednostranné zrušenie z našej strany, ktoré žiadajú niektorí fanúšikovia, je nemysliteľné, pretože by to pre nás mohlo mať vážne právne aj ekonomické následky. Porušili by sme totiž zmluvné záväzky. A my si za našimi dohodami stojíme," uviedol športový riaditeľ klubu z Mainzu Christian Heidel.