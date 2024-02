Dinamo Záhreb s cieľom zúročiť víťazstvo zo Sevilly, Bodö/Glimt môže vyradiť favorita

"Hráčom som povedal, že im dôverujem, pretože viem, že majú dostatočnú kvalitu a schopnosti na to, aby to dokázali," uviedol Jakirovič podľa eufa.com.

"Mali sme veľa striel a šancí, trafili sme aj do žŕdky. Je škoda, že sme z toho nevyťažili gól, ale aj to sa stáva. V druhom zápase musíme dať hlavy hore a ísť za víťazstvom.

Nebudeme brániť stav 1:0, znie z Olympiakosu

Remízu 2:2 videli aj diváci súboja Royale Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt. Keďže už neplatí pravidlo o výhode gólov na ihrisku súpera, sú šance oboch tímov vyrovnané.

"Potešila ma naša reakcia na vývoj zápasu v druhom polčase. Je skvelé, že sme sa vrátili späť do hry po tom, čo sme prehrávali 0:2.

Túto pozitívnu emóciu si musíme preniesť do ďalšieho zápasu. Teším sa na to, že si vo Frankfurte zahráme pred plným štadiónom," uviedol Alexander Blessin, nemecký tréner Royale Union.

Hráči Olympiakosu Pireus zvíťazili v prvom stretnutí nad Ferencvárosom Budapešť 1:0 gólom z 83. minúty.

Tréner José Luis Mendilibar však upozornil, že jeho tím nepôjde do odvety s cieľom brániť nerozhodný výsledok.

"Ideme s rovnakými cieľmi ako do prvého zápasu. Zrejme spravíme niekoľko zmien v zostave, ale určite nebudeme brániť stav 1:0. Ak by sme sa o to snažili, určite by Ferencváros strelil aspoň jeden gól."