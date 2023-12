Zažiari opäť Haraslín a pošle Spartu do vyraďovacích bojov? Slavia bojuje o prvenstvo

BRATISLAVA. Futbalisti Sparty Praha aj so Slovákom Lukášom Haraslínom si môžu vo štvrtok v záverečnom 6. kole Európskej ligy zabezpečiť postup z C-skupiny.

18.45 AS Rím - Šeriff Tiraspoľ

Istotu postupu do vyraďovacej fázy má už dvanásť tímov, rovnako tak aj šestica z tretích miest skupín Ligy majstrov v zložení Feyenoord Rotterdam, Young Boys Bern, SC Braga, Galatasaray Istanbul, Racing Lens a Benfica Lisabon.

Slovák patril medzi najaktívnejších hráčov zápasu, hral do 74. minúty a dostal sa do najlepšej jedenástky piateho kola Európskej ligy.

Tabuľka skupiny C

"Rudí" sú na treťom mieste so 7 bodmi, na vedúci Betis strácajú dva a na druhý Glasgow Rangers jeden bod.

Slavia je na čele G-skupiny a má dvojbodový náskok pred finalistom uplynulého ročníka súťaže AS Rím.

Na lavičke nebude chýbať ani tréner Jindřich Trpišovský, ktorý pre zlomený nos necestoval na pôdu Šeriffu Tiraspoľ (3:2).

"Už to je celkom dobré. Až na určité obmedzenia v niektorých veciach je to fajn, ale bohužiaľ som prechladol, takže to nie je dobrá kombinácia.

Neobmedzuje ma to však v dýchaní a nedá sa to porovnať s tým, čo bolo predtým," povedal kormidelník.

V druhom stretnutí "géčka" zverenci Joseho Mourinha nastúpia proti poslednému Šeriffu.