Žilina chce nadviazať na úspešnú jeseň, v príprave strieľala viac ako 5 gólov na zápas

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina vstúpia do jarnej časti Niké ligy s cieľom nadviazať na jesennú, po ktorej figurujú na 2. mieste tabuľky. Optimizmus, ktorý pramení aj z priaznivých výsledkov v prípravnom období, by radi preniesli aj do splnenia dlhodobého cieľa. Tým je účasť v pohárovej Európe. V zimnej prestávke nastalo v kádri niekoľko zmien, pričom vedenie ešte pracuje na novej posile.

Gólová príprava Žilinčania majú za sebou úspešné prípravné obdobie, v ktorom zvíťazili v štyroch z piatich zápasov.

Dosiahli v nich výrazne pozitívne skóre 26:6 a zvíťaziť nedokázali iba nad Brnom, no v generálke na ligu nemal tréner Jaroslav Hynek pre zranenia či choroby k dispozícii viacerých hráčov. "Výsledky v príprave potešia, sú motivujúce, či už hráte na úrovni prvej alebo druhej ligy. Dali sme veľa gólov a prejavila sa práca z tréningov v rámci ofenzívy i defenzívy. Je to fajn, ale stále je to len príprava. Pozeráme sa na to však triezvo a s potrebnými skúsenosťami. Nie je to každopádne jednoduché streliť toľko gólov na tejto úrovni. Veríme, že to prenesieme do ligy," uviedol športový manažér "šošonov" Karol Belaník.

Zľava Patrik Myslovič, Samuel Gidi a Dominik Šnajder počas otvoreného tréningu MŠK Žilina. (Autor: TASR)

Zmeny v kádri V kádri priebežne druhého tímu Niké ligy nastalo po jesennej časti niekoľko zmien a do konca prestupového obdobia (21. februára) by mal do kádra ešte pribudnúť ofenzívny hráč.

"Mysleli sme si, že v januári sa okrem odchodu Matúša Rusnáka a hosťovania Adama Kopasa nič vážnejšie neudeje. Pri predlžovaní zmlúv s Tomášom Nemčíkom a Dávidom Ďurišom sme mali internú dohodu, že pri zaujímavej ponuke im nebudeme brániť. To nastalo. Chápem aj kritike zo strany verejnosti, no nedokázali sme im povedať nie. Nie je to pre nás optimálne, no prisľúbili sme im to. Zaskočili nás aj drobné zranenia a virózy, no verím, že sa dáme dokopy," poznamenal Belaník. Na úvod Slovan Žilinčania strácajú na lídra tabuľky Slovan Bratislava sedem bodov. Z pohľadu boja o titul bude preto pre oba tímy veľmi dôležitý už prvý zápas v jarnej časti, v ktorom sa "belasí" už v najbližší piatok predstavia pod Dubňom.

"Vieme, kde je Slovan a čo dokázal v tejto sezóne. Preto po vydarenej príprave príliš nevyskakujeme. Určite sa na Slovan poctivo pripravíme, toto stretnutie je veľká motivácia pre nás všetkých. Tešíme sa už na štart ligy, navyše po vydarenej jeseni," poznamenal tréner Jaroslav Hynek.

Hlavný tréner MŠK Žilina Jaroslav Hynek. (Autor: TASR)

Žilinčania by sa v budúcej sezóne radi predstavili v pohárovej Európe a postavenie v tabuľke po jesennej časti im dáva optimizmus. "Radi by sme sa pohybovali na pozíciách, ktoré sme si vybojovali na jeseň. To nám zaručí európsku miestenku, kam by sme sa po roku znova radi pozreli. Každý zápas je teda pre nás dôležitý. Veríme, že čím skôr sa kvalifikujeme do hornej šestky a zbytočne si nebudeme vytvárať tlak. Rešpektujeme zásahy do tímu, no chceme pokračovať v konštantnej výkonnosti z jesene. V minulosti sme sa s tým vždy dokázali vyrovnať. Môžeme sa navyše oprieť o systémové veci. Verím, že našou mladíckou dravosťou, entuziazmom a behavosťou vykompenzujeme tieto odchody," praje si Belaník.

Správna energia Aj z hráčov cítiť odhodlanie popasovať sa o priaznivý výsledok nielen v nadchádzajúcom súboji so Slovanom, ale aj v celej jarnej časti. "Z celej kabíny srší správna energia a nastavenie. Chceli by sme v lige skončiť do tretieho miesta," uviedol kapitán Ján Minárik. K splneniu cieľa by mala pomôcť aj úspešná zimná príprava, ktorá bola podľa predstáv realizačného tímu. "Tri týždne sme pracovali tvrdo a bez obmedzení. Následne nás trochu pribrzdila viróza, no tento týždeň sa už pripravujeme takmer v kompletnom zložení. Príprava nás preverila, po dôkladnej analýze sme videli, že góly prichádzali po princípových veciach, čo nás teší," povedal tréner Hynek.

Káder MŠK Žilina Brankári: Ľubomír Belko, Jakub Badžgon, Samuel Belaník, Dominik Kúdelčík Obrancovia: Tomáš Hubočan, Patrik Leitner, Ján Minárik, Andrej Stojčevskij, James Ndjeungoue (Kam.), Tomáš Jaššo, Ivan Mensah (Ghana) Stredopoliari: Xavier Adang (Kam.), Kristián Bari, Samuel Ďatko, Samuel Gidi (Ghana), Timotej Hranica, Dominik Javorček, Patrik Myslovič, Mário Sauer Útočníci: Henry Addo, Eric Bile (obaja Ghana), Antoin Essomba (Gamb.), Patrik Iľko, Timotej Jambor

Tabuľka Niké ligy