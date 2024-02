Káder Banskej Bystrice sa výrazne zúžil, Polievkovi však prestup opäť nevyšiel

Prajeme Robovi Polievkovi z celého srdca, aby sa dostal do zahraničia, aby zbieral skúsenosti, o to nám všetkým ide, ale v tomto čase to ešte nedozrelo do štádia, aby sa dal prestup zrealizovať.

Sme veľmi radi, že Robo zostáva," uviedol pre TASR Jozef Mores, športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica .

Sústredím sa iba na futbal

Polievka po skončení jesennej časti Niké ligy avizoval, že počas zimnej prestávky prestúpi do lepšej zahraničnej ligy.

Dostal viacero ponúk, no žiadna z nich sa nedotiahla do reálnej kontúry. Zmluvu s Banskou Bystricou má až do 30. júna 2025.

"Dnes už nestačí, že koľko dáte gólov, že ste najlepší strelec v slovenskej lige, aj tak sa nedostane do zahraničnej ligy,“ povzdychol si na pondelkovej tlačovej konferencii 27-ročný útočník a pre TASR objasnil príčiny: "Kluby sú už náročnejšie. V tomto zimnom prestupovom období je ťažšie nájsť klub, ktorý by chcel platiť za prestupy, preto boli v ponukách najmä krátkodobé hosťovania. To nie je moja cesta.

Chcem teda v Banskej Bystrici ešte zostať, byť úspešný a líder mužstva, aby som sa prebojoval do slovenskej nominácie na majstrovstvá Európy.

Teraz sa už môžem sústrediť iba na futbal a nie na veci okolo prestupu. Snáď som sa rozhodol správne."